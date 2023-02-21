Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию и уничтожать ее

У Соединенных Штатов и других стран Запада нет стремления напасть на Россию и уничтожить ее. Об этом заявил Президент США Джо Байден, выступая с речью в Варшаве, передает телеканал CNN.

«Я еще раз говорю народу России — США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — подчеркнул американский лидер.

При этом Байден отреагировал на слова Президента РФ Владимира Путина о вынужденном для России характере специальной военной операции на Украине. Он выразил уверенность, что переход к широкомасштабным боевым действиям «никогда не был необходимостью».

Кроме того, Президент США заверил, что американская «поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем». «Украина никогда не станет победой России», — выразил уверенность он.