Байден заявил, что США не отправляет на Украину военнослужащих

Соединенные Штаты отправляют на Украину не американских военнослужащих, а материальные средства на миллиарды долларов. Так ответил Президент Джо Байден на соответствующий вопрос журналистов.

«Отправляем ли мы войска на Украину? Нет. Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов», – цитирует американского лидера ТАСС.

Ранее NBC сообщал, что Пентагон работает над увеличением числа военнослужащих на Украине для того, чтобы усилить контроль за применением поставляемых Вашингтоном вооружений. По сведениям телеканала, в настоящее время на Украине находятся около двух десятков американских военных – лишь малая часть занимается отслеживанием передвижений оружия, поставляемого США.