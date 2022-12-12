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Политика
12 декабря 2022  23:32

Байден заявил, что США не отправляет на Украину военнослужащих

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Байден заявил, что США не отправляет на Украину военнослужащих

Соединенные Штаты отправляют на Украину не американских военнослужащих, а материальные средства на миллиарды долларов. Так ответил Президент Джо Байден на соответствующий вопрос журналистов.

«Отправляем ли мы войска на Украину? Нет. Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов», – цитирует американского лидера ТАСС.

Ранее NBC сообщал, что Пентагон работает над увеличением числа военнослужащих на Украине для того, чтобы усилить контроль за применением поставляемых Вашингтоном вооружений. По сведениям телеканала, в настоящее время на Украине находятся около двух десятков американских военных – лишь малая часть занимается отслеживанием передвижений оружия, поставляемого США.  

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