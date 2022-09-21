Байден заявил, что Россия «бесстыдно» нарушила устав ООН

Американский Президент Джо Байден, выступая с трибуны генассамблеи ООН, заявил, что ни одна другая страна не угрожала РФ, и обвинил Москву в пренебрежении уставом ООН. Об этом передает РИА Новости.

«Россия бесстыдно нарушила основные принципы хартии Объединенных Наций, — сказал американский лидер. — Никто не угрожал России, сама Россия хотела конфликта».

Он также утверждал, что заявление Президента РФ Владимира Путина «с ядерными угрозами против Европы» — это пренебрежение обязательствами по нераспространению.