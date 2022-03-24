Байден заявил, что Путин пытается развалить НАТО

Американский Президент Джо Байден, выступая на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить Североатлантический альянс. Трансляцию выступления вели западные телеканалы, передает РИА Новости.

«Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО, — сказал американский Президент. — Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединенными странами».

Он добавил, что это не шутка. Также, по словам Байдена, намерение Путина было таким с самого начала.