Байден заявил, что переброска войск в Восточную Европу соответствует его словам Путину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение о переброске войск в Восточную Европу «полностью соответствует» тому, что он «с самого начала» говорил российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом в своем Twitter написала журналистка телеканала CNN Кейтлен Коллинз, передает ТАСС.

«Пока он [Президент России Владимир Путин] действует агрессивно, мы будем поддерживать наших союзников по НАТО в Восточной Европе, показывать им, что мы с ними и что статья № 5 (о совместной обороне) — это святое обязательство», — цитирует журналистка американского Президента.

Ранее Пентагон сообщил о намерении перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще около 2 тыс. — из Штатов в Германию и Польшу.