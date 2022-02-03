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Ру Тат
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Политика
3 февраля 2022  00:44

Байден заявил, что переброска войск в Восточную Европу соответствует его словам Путину

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение о переброске войск в Восточную Европу «полностью соответствует» тому, что он «с самого начала» говорил российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом в своем Twitter написала журналистка телеканала CNN Кейтлен Коллинз, передает ТАСС.

«Пока он [Президент России Владимир Путин] действует агрессивно, мы будем поддерживать наших союзников по НАТО в Восточной Европе, показывать им, что мы с ними и что статья № 5 (о совместной обороне) — это святое обязательство», — цитирует журналистка американского Президента.

Ранее Пентагон сообщил о намерении перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще около 2 тыс. — из Штатов в Германию и Польшу.

#Джо Байден #Владимир Путин #НАТО
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