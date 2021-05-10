Байден выразил уверенность в том, что встреча с Путиным состоится

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что его встреча с Президентом Росии Владимиром Путиным состоится, сообщает ТАСС.

«Я буду встречаться с Президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель <...> находится в России», — ответил Байден на вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия якобы причастна к недавней кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 13 апреля Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в ближайшие месяцы.