news_header_top_970_100
Минниханов вошел в тройку глав регионов РФ с очень сильным влиянием
Минниханов вошел в тройку глав регионов РФ с очень сильным влиянием
Минтруд РТ напомнил еще об одном выходном дне на этой неделе
Минтруд РТ напомнил еще об одном выходном дне на этой неделе
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
Ру Тат
news_header_bot_970_100
10 мая 2021  22:38

Байден выразил уверенность в том, что встреча с Путиным состоится

news_top_970_100

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что его встреча с Президентом Росии Владимиром Путиным состоится, сообщает ТАСС.

«Я буду встречаться с Президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель <...> находится в России», — ответил Байден на вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия якобы причастна к недавней кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 13 апреля Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в ближайшие месяцы.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное