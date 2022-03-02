Байден: Военные США не примут участия в конфликте на Украине

Войска Соединенных Штатов не будут участвовать в конфликте с российскими военными на Украине. Об этом американские Президент Джо Байден заявил в своем ежегодном обращении к Конгрессу.

«Наши силы не собираются отправляться в Европу, чтобы воевать на Украине, но [они направляются], для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в случае, если Путин решит продолжить двигаться на Запад», — приводит слова Байдена РИА Новости.

Американский лидер отметил, что на защиту членов НАТО мобилизованы сухопутные войска, а также авиационные эскадрильи и боевые корабли.

Также Байден добавил, что Штаты оказывают Киеву помощь на 1 млрд долларов и намерены продолжать.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.