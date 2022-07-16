Байден во время визита в Саудовскую Аравию обвинил местного принца в убийстве журналиста

Президент США Джо Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Это заявление он сделал в ходе брифинга по итогам встречи с руководством страны, которую он посетил с визитом.

«Он по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это», — приводил словам Байдена телеканал CBS. Он добавил, что из-за убийства журналиста не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя.

Он также сообщил, что обсудил с наследным принцем нарушение прав человека, к которым, по его мнению, причастен Эр-Рияд.

В Саудовскую Арабию американский лидер прибыл накануне. Среди прочего, он обсудил с руководством страны вопросы обеспечения нефти на мировых рынках, и анонсировал скорое сотрудничество двух стран в энергетической сфере.