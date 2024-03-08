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Байден: В России стоимость лекарств на 40% ниже, чем США
Президент США Джо Байден заявил, что лекарства в России стоят на 40% дешевле, чем в Америке.
«У меня будут неприятности, потому что я это говорю, но любой может сесть со мной на борт номер один ВВС и полететь в Торонто, Берлин, Москву... Извините. Вероятно, даже и в Москву. И захватить с собой рецепты. И я вам гарантирую, что я вам приобрету [лекарства] по цене на 40% ниже, чем вы сейчас платите [на родине]», - цитирует американского лидера ТАСС.
Он подчеркнул, что речь идет об одних и тех же медикаментах, производимых одними и теме же компаниями.
В Палате представителей и Сенатом Конгресса США, где сказал это все Байден, в ответ прозвучали смех и аплодисменты.
По данным агентства, все сказанное Байденом про лекарства было экспромтом, так как в заранее подготовленном тексте выступления они отсутствовали. Интересно, что данном написанном тексте Россия упоминается два раза, а президент РФ Владимир Путин - шесть.
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