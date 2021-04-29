Байден: США не стремятся к эскалации отношений с Россией

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации отношений с Россией, однако за любые «вмешательства» и кибератаки обещают «последствия». Об этом заявил Президент США Джозеф Байден.

«Что касается России, я очень ясно дал понять Президенту [России Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», — подчеркнул он.

Так, к примеру, прямая и последовательная реакция последовала за якобы «вмешательством» России в прошедшие в США выборы. Однако страны могут сотрудничать, когда это отвечает их интересам, добавил Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, цитируя американского лидера, заявил, что «агрессивные» или «опрометчивые» действия России в отношении Украины будут иметь последствия.