США и их союзники по НАТО не намерены поддерживать с Россией нормальные торговые отношения. Об этом в выступлении по ситуации на Украине заявил Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

«Каждая из наших стран собирается предпринять шаги, чтобы лишить Россию статуса страны [участницы режима] наибольшего благоприятствования», — цитирует американского лидера ТАСС.

Байден полагает, что это затруднит для России ведение бизнеса с США и станет «сокрушительным ударом по агрессивной экономике» России, которая уже пострадала от санкций, принятых против нее.

Многие страны ужесточили санкции против РФ после признаний ею независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также начала специальной военной операции на Украине. Главная цель ВС России — защитить мирное население Донбасса, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима, подчеркнул, обращаясь к россиянам 24 февраля, Президент страны Владимир Путин.