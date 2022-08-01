Байден: США готовы обсудить с Россией новую систему контроля ядерного вооружения

Вашингтон готов вместе с Москвой разработать замену договора СНВ-3 и создать новую систему контроля ядерного вооружения. Об этом со ссылкой на заявление Президента США Джозефа Байдена сообщает РИА Новости.

Байден подчеркнул, что даже в годы холодной войны США и СССР смогли сотрудничать, чтобы обеспечить стратегическую стабильность в мире, поэтому надеется, что и сейчас странам удастся прийти к определенному решению.

«Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3», — отметил он.

По словам Байдена, сейчас он ожидает, что Россия продемонстрирует готовность к возобновлению переговоров.

Напомним, что в 2021 году действие СНВ-3 было продлено до 2026 года. Президент России Владимир Путин назвал такое решение проявлением профессионализма со стороны Джозефа Байдена.