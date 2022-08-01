news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
1 августа 2022  18:40

Байден снова сдал положительный тест на Covid-19

news_top_970_100

Сегодня Президент США Джозеф Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.

В заявлении врача американского лидера Кевина О’Коннора говорится, что Байден, несмотря на повторное заболевание, чувствует себя хорошо и соблюдает жесткую самоизоляцию.

«Президент, начиная неделю, продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным», — говорится в сообщении.

Впервые тест Президента США показал положительный результат на позапрошлой неделе. Позже стало известно, что Байден прекратил самоизоляцию после отрицательного тестирования, однако спустя несколько недель вновь ушел на «удаленку» после возобновления Covid-19.

#коронавирус #Джозеф Байден
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100