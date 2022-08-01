Байден снова сдал положительный тест на Covid-19

Сегодня Президент США Джозеф Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.

В заявлении врача американского лидера Кевина О’Коннора говорится, что Байден, несмотря на повторное заболевание, чувствует себя хорошо и соблюдает жесткую самоизоляцию.

«Президент, начиная неделю, продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным», — говорится в сообщении.

Впервые тест Президента США показал положительный результат на позапрошлой неделе. Позже стало известно, что Байден прекратил самоизоляцию после отрицательного тестирования, однако спустя несколько недель вновь ушел на «удаленку» после возобновления Covid-19.