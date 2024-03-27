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Политика 27 марта 2024 11:18

Байден снова оскорбительно высказался о Путине

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Президент США Джо Байден назвал Президента России Владимира Путина «мясником» в одном из своих выступлений. Это стало уже вторым оскорбительным высказыванием со стороны американского лидера в адрес главы российского государства.

На том самом выступлении, прошедшем в штате Северная Каролина, речь зашла о привлечении дополнительных средств для Украины через повышения налогов для американских миллиардеров.

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», - цитирует Байдена ТАСС.

Напомним, ранее Байден заявил, что Штатам нужно постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде Путина».

Позже Президент РФ Владимир Путин назвал такие «нападки» лишь подтверждением своей правоты.

#Джозеф Байден #Владимир Путин #оскорбление
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