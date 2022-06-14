Байден продлил санкции против руководства Белоруссии

Президент США Джозеф Байден продлил действие санкций в отношении Президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще девяти высокопоставленных чиновников.



«Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в президентском указе, который опубликовал Белый дом (цитата по Интерфаксу).

Речь идет об ограничениях, которые Вашингтон ввел против Лукашенко еще в 2006 году. Они принимались на фоне выборов, прошедших тогда в Белоруссии.

На тот момент президентом Соединенных Штатов был Джордж Буш младший. Он потребовал заморозить счета Лукашенко и остальных чиновников. Гражданам США также нельзя совершать сделки со всеми фигурантами списка.

Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Белоруссии, которые в США и ЕС признали недемократичными.

