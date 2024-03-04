Байден продлил на год санкции против России, введенные из-за Украины

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год действие части санкционных ограничений, введенных против России из-за ситуации на Украине. Об этом сказано в документах, распространенных пресс-службой Белого дома.

Речь идет о рестрикциях, предусмотренных указами самого Байдена от 21 февраля 2022 года, предыдущего главы государства Дональда Трампа от 20 сентября 2018 года и 44-го Президента США Барака Обамы от 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года (из-за присоединения Крыма).

«Действия и политика, рассматриваемые в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. <...> Поэтому <...> я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленного указом 13660», — заявил Байден.

В письме лидерам Конгресса, объясняя необходимость продления санкционного режима, американский лидер подчеркнул, что действия «лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика властей РФ <...> продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внутренней политике США».