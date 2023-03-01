Байден продлил на год режим ЧС, объявленный в стране из-за ситуации на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на год продлил режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за ситуации на Украине и используемый в качестве правового основания для ввода санкций против России. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13660», – сказано в заявлении американского лидера, которое распространил Белый дом.

Байден также заявил, что, с его точки зрения, ситуация продолжает «представлять необычную и исключительную угрозу нацбезопасности и внешней политике США». Режим был введен указом от 6 марта 2014-го и многократно продлевался – в 2014, 2018 и 2022 годах.