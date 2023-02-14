Байден призвал Вучича вместе «призвать Россию к ответу» за события на Украине

Президент США Джо Байден поздравил Президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности республики и предложил ему вместе «призвать Россию к ответу» за события на Украине. Об этом со ссылкой на администрацию сербского лидера сообщает РИА Новости.

«В последние несколько лет Сербия и США вместе работали над диверсификацией источников энергии и усилением экономического сотрудничества, создавая лучшее будущее для наших граждан. Мы должны вместе продолжить поддерживать народ Украины и призвать Россию к ответу за ее несправедливую и беспричинную войну против Украины», — говорится в послании Байдена.

Президент США напомнил, что Штаты поддерживают Сербию на пути к вступлению в Евросоюз, в разрешении ситуации с Косово под эгидой ЕС. «Приветствуем вашу поддержку предложению Евросоюза о нормализации (отношений), которое будет способствовать созданию мирного и благополучного будущего региона», — отмечается в тексте.

Напомним, что ранее сербского коллегу поздравил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что Москва высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс Белграда, который особенно важен в сложных международных обстоятельствах.