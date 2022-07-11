Байден признался, что хранит дома четыре дробовика

Президент США Джо Байден признался, что хранит у себя дома четыре дробовика. Об этом он сообщил на церемонии, посвященной первому за последние 30 лет закону об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

«У меня есть четыре дробовика. Два мои и два моего покойного сына», – сказал Байден, добавив, что хранит оружие под замком.

Несмотря на это, он подчеркнул, что власти Америки будут продолжать добиваться ужесточения контроля над огнестрельным оружием, запрета на продажу в США штурмового оружия, передает ТАСС. «Я не остановлюсь, пока мы не добьемся этого [запрета]», – сказал Байден.

За последние два десятилетия в результате применения огнестрельного оружия в США погибло больше школьников, чем американских полицейских и военнослужащих вместе взятых, заявил глава государства. Однако он добавил, что выступает за вторую поправку к конституции, которая гарантирует американцам право на владение огнестрельным оружием. По его словам, «право на ношение оружия не является абсолютным правом, доминирующим над всеми остальными».