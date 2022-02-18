Байден прервал свой визит в Огайо из-за «происходящего в Европе»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прервал поездку в Огайо. Он сказал, что ему необходимо спешно вернуться в Вашингтон, сообщает РИА Новости.

«Причина, по которой они сказали мне, что пора уезжать — я не собирался так сразу — в надвигающейся на Вашингтон непогоде, — сказал Байден. — И небольшая вещь происходит в Европе прямо сейчас».

Собравшиеся — глава государства об этом сказал во время своего выступления в городе Лорэйн — встретили подобное объяснение смехом.