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Ру Тат
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Политика
18 февраля 2022  07:24

Байден прервал свой визит в Огайо из-за «происходящего в Европе»

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден прервал поездку в Огайо. Он сказал, что ему необходимо спешно вернуться в Вашингтон, сообщает РИА Новости.

«Причина, по которой они сказали мне, что пора уезжать — я не собирался так сразу — в надвигающейся на Вашингтон непогоде, — сказал Байден. — И небольшая вещь происходит в Европе прямо сейчас». 

Собравшиеся — глава государства об этом сказал во время своего выступления в городе Лорэйн — встретили подобное объяснение смехом.

#Джо Байден
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