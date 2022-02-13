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Политика
13 февраля 2022  21:44

Байден пообещал Зеленскому решительный ответ США «на любую агрессию России»

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США даст быстрый и решительный ответ на «любую дальнейшую агрессию РФ в отношении Украины». Такое обещание Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонных переговоров дал американский лидер Джозеф Байден.

Пресс-служба Белого дома сообщает, что Байден также заявил о приверженности США территориальной целостности и суверенитета Украины. Лидеры стран подчеркнули важность сотрудничества и дипломатических усилий в вопросе сдерживания «российской агрессии».

#Джозеф Байден #Владимир Зеленский #переговоры
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