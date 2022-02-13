Байден пообещал Зеленскому решительный ответ США «на любую агрессию России»

США даст быстрый и решительный ответ на «любую дальнейшую агрессию РФ в отношении Украины». Такое обещание Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонных переговоров дал американский лидер Джозеф Байден.

Пресс-служба Белого дома сообщает, что Байден также заявил о приверженности США территориальной целостности и суверенитета Украины. Лидеры стран подчеркнули важность сотрудничества и дипломатических усилий в вопросе сдерживания «российской агрессии».