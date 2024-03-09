Байден подписал закон о продолжении финансирования части ведомств США

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования ряда федеральных ведомств до конца финансового года (30 сентября). Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает ТАСС.

Ранее проект был одобрен Конгрессом США для избежания шатдауна — приостановки работы Правительства. Финансирование рассчитано на часть ведомств на сумму свыше 460 млрд долларов.

О достижении договоренностей по законопроекту стало известно 3 марта.