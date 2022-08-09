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Политика
9 августа 2022  22:02

Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

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США стали 23-м членом НАТО из 30, подписавшим протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. Соответствующие документы подписал сегодня Президент Штатов Джозеф Байден, сообщает РИА Новости.

Таким образом, пока не ратифицировали протоколы Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. В беседе с финским лидером Саули Ниинисте Президент России Владимир Путин назвал ошибкой отказ Стокгольма и Хельсинки от многолетнего нейтралитета.

#НАТО #швеция #финляндия
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