Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

США стали 23-м членом НАТО из 30, подписавшим протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. Соответствующие документы подписал сегодня Президент Штатов Джозеф Байден, сообщает РИА Новости.

Таким образом, пока не ратифицировали протоколы Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. В беседе с финским лидером Саули Ниинисте Президент России Владимир Путин назвал ошибкой отказ Стокгольма и Хельсинки от многолетнего нейтралитета.