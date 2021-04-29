Байден планирует обсудить ситуацию вокруг Украины на встрече с Путиным

На встрече с Путиным, идею которой Байден выдвинул во время телефонного разговора 13 апреля, одной из главных тем станет территориальная целостность Украины. Об этом сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью MSNBC.

«США вместе с другими партнерами также твердо стоят на защите суверенитета и целостности Украины. Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счет публикации ультиматумов», — заявил Салливан.

Ранее страны Запада выразили беспокойство из-за наращивания российских военных группировок у границ Украины.

В ответ пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заверил, что передвижение российских войск внутри страны никак не угрожает другим государствам и соответственно, не должно их беспокоить.