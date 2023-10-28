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Байден оправдал американские удары по объектам в Сирии защитой американцев
Президент США Джо Байден оправдал американские удары по объектам в Сирии, заявил, что это нужно для защиты американцев и соответствует положению устава ООН. Об этом передает РИА Новости.
«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — сказано в заявлении американского лидера.
Он утверждает, что удары нужны были для защиты американцев как в самих Штатах, так и за пределами страны. Также Байден выразил готовность и дальше предпринимать необходимые для ответа на угрозы или атаки действия.
Накануне Пентагон сообщил, что американские военные по приказу Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами.
В оборонном ведомстве отметили, что за последние 10 дней американские военные подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и дронов.
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