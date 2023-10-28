Байден оправдал американские удары по объектам в Сирии защитой американцев

Президент США Джо Байден оправдал американские удары по объектам в Сирии, заявил, что это нужно для защиты американцев и соответствует положению устава ООН. Об этом передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — сказано в заявлении американского лидера.

Он утверждает, что удары нужны были для защиты американцев как в самих Штатах, так и за пределами страны. Также Байден выразил готовность и дальше предпринимать необходимые для ответа на угрозы или атаки действия.

Накануне Пентагон сообщил, что американские военные по приказу Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами.

В оборонном ведомстве отметили, что за последние 10 дней американские военные подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и дронов.