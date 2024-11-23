Байден обсудил с Макроном ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Стороны обсудили обстановку на Украине и Ближнем Востоке и другие вопросы мировой и двусторонней повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый Дом.

Затронута в том числе тема, касающаяся прекращения огня в Ливане. Достижение соглашения позволит местному населению вернуться в свои дома.

«Они обязались продолжать тесные консультации напрямую и через свои группы по национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 ноября Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. В нем он сообщил об атаках ВСУ на военные объекты в Курской и Брянской областях, во время которых использовались американские и британские дальнобойные ракеты. В ответ Россия нанесла комбинированный удар по предприятию ВПК в Днепропетровске. В частности, впервые в боевых условиях была использована новейшая отечественная ракетная система средней дальности «Орешник».