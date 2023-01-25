Байден обсудил с несколькими европейскими лидерами поддержку Киева

Американский Президент Джо Байден обсудил с лидерами Великобритании, ФРГ, Италии и Франции координацию в вопросе поддержки Украины. Об этом передает ТАСС.

«Президент Байден сегодня утром в рамках нашей тесной координации в вопросе поддержки Украины говорил с президентом Франции [Эмманюэлем] Макроном, канцлером ФРГ [Олафом] Шольцем, Премьер-министром Италии [Джорджей] Мелони и Премьер-министром Великобритании [Риши] Сунаком», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее Белый дом сообщал, что в среду Джо Байден выступит с речью, посвященной помощи киевскому режиму. Ожидается, что он объявит о предоставлении Киеву танков Abrams.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.