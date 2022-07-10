Байден назвал визит в Саудовскую Аравию важным для противостояния России и Китаю

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал свой предстоящий визит в Саудовскую Аравию необходимым для противостояния России и Китаю. Он ответил критикам запланированной поездки в колонке для газеты Washington Post.

«Моя работа как Президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять российской агрессии, найти наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем и работать над достижением большей стабильности в важном регионе мира», — пояснил Байден.

По словам американского лидера, с самого начала каденции его целью «было скорректировать, а не разорвать отношения со страной, которая была стратегическим партнером на протяжении 80 лет». Вместе с тем он подчеркнул, что его взгляды на основные свободы всегда остаются в повестке дня во время зарубежных визитов.

Кроме того, Президент США обратил внимание на то, что власти Саудовской Аравии работают с его администрацией над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее. Энергетические ресурсы королевства он с учетом последствий конфликта на Украине охарактеризовал как «жизненно важные».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать украинской стороне различную помощь.