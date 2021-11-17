Байден назвал себя делегацией от США на предстоящих Олимпийских играх в Пекине

Президент США Джозеф Байден назвал себя делегацией на предстоящей Олимпиаде в Пекине. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов о присутствии американской делегации на Играх-2022, сообщает РИА Новости.

«Я и есть делегация», — приводит слова Байдена пул Белого дома.

При этом Президент США отказался от каких либо комментариев по данной теме, так и не разъяснив журналистам, что означают его слова.

Накануне The Washington Post сообщила, что администрации Белого дома считает возможным объявить бойкот пекинской Олимпиаде. Некоторые информированные источники издания заверили, что так Штаты намерены ответить КНР на политику нарушения прав человека. Речь идет о массовых репрессиях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин с этим не соглашается.

Напомним, что зимняя Олимпиада — 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тысяч спортсменов из 95 стран мира. На Играх разыграют 109 комплектов наград.