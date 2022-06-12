Байден назвал рост цен на бензин в США «субпродуктом помощи Украине»

Президент США Джозеф Байден озвучил-таки связь роста цен на бензин и общей инфляции в штатах с военной помощью Украине. Расшифровку его выступления распространила пресс-служба Белого дома.

«И субпродукт, я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО. Будет стоить европейским странам и нам. Потому что вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти», — заявил Байден на приеме нацкомитета Демократической партии.

Кроме того, по словам американского лидера, несмотря на принимаемые меры по снижению роста цен и инфляции, они какое-то время будут сохраняться в США.

Очередным рекордом цена за галлон бензина в штатах преодолела отметку в пять долларов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за время президентства Байдена цены на бензин в США выросли вдвое с 2,38 доллара до 4,81 доллара за галлон.