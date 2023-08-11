Байден назвал Китай «плохими ребятами», которые делают «плохие вещи»

Президент США Джо Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия» и «плохими ребятами», которые могут совершать «плохие поступки». Таким мнением он поделился на мероприятии, посвященном сбору средств на выборную кампанию 2024 года.

«Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Байдена, толчком к этому могут стать экономические проблемы и безработица, с которыми столкнулась жители Китая. В то же время, подчеркнул он, Вашингтон надеется на «рациональные отношения» с Пекином.

«Я не хочу навредить Китаю, но я наблюдаю», — заключил он.