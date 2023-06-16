Байден нахамил журналисту на вопрос об украинском досье ФБР и назвал его вопрос «тупым»

Президент США Джо Байден раскритиковал журналиста газеты New York Post Стивена Нельсона, который задал ему вопрос об украинском досье Федерального бюро расследований. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Нельсон уточнил, почему Президента США в досье информатора ФБР постоянно называют «Большим парнем».

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — ответил Байден.

Отметим, что вопрос журналиста связан с обвинениями американского Президента в коррупции. Так, утверждается, что «большим парнем» Байдена называл один из топ-менеджеров украинской компании «Бурисма». Неназванный источник в ФБР рассказал телеканалу, что политик, будучи на тот момент вице-президентом, якобы получил от представителя компании взятку в $5 млн. Белый дом неоднократно отвергал эти обвинения как ложные.