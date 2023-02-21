Байден: НАТО не разделится и не устанет из-за конфликта на Украине

Североатлантический альянс не разделится и не проявит усталости на фоне развернувшегося на Украине противостояния, а поддержка украинской стороны со стороны Соединенных Штатов и их союзников не ослабнет. Об этом заявил Президент США Джо Байден, выступая с речью в Варшаве, передает ТАСС.

Политик уверен, что спустя почти год после начала широкомасштабных боевых действий Президент России Владимир Путин «больше не сомневается в силе» стран-партнеров, которые оказывают поддержку Украине, однако «до сих пор сомневается» в их твердости.

«Он сомневается в нашей способности к длительным действиям. Он сомневается в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Он сомневается в том, что НАТО может оставаться единой», — изложил Байден свое понимание мыслей Путина.

«Но не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем», — подчеркнул в связи с этим Президент США.

Вместе с тем он констатировал, что конфликт на Украине может продлиться не один год и эту страну еще ждут «тяжелые и горькие дни». «Мы должны быть честны друг с другом. Защита свободы — это работа не одного дня и даже не [одного] года. <…> Будут <…> победы и трагедии, но Украина приготовилась», — уверен Байден.