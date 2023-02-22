Байден на мессе в Варшаве помолился за мир и «преображение России»

Президент США Джо Байден совершил католическую мессу в столице Польши, где он в эти дни находится с визитом. По словам местного священника Виеслава Давидовски, американский лидер «в большой секретности» помолился за мир и «преображение России».

По данным президентского пула, богослужение проходило в частном порядке в «импровизированной часовне» в варшавской гостинице, где останавливался Байден.

Священник также рассказал, что в честь «пепельной среды» – начала великого поста в западных конфессиях христианства – он нарисовал пеплом крест на лбу Байдена, который потом появился на публике с остаточным темным пятном. «Даже самые сильные мира сего принимают пепел, если принадлежат к католической традиции. Я сегодня удостоился чести приложить пепел ко лбу президента США господина Джо Байдена», – приводит его сообщение РИА Новости.

Напомним, американский лидер в начале недели побывал с необъявленным заранее визитом в Киеве, а затем приехал в Польшу. Накануне здесь он выступил с обращением по поводу украинского конфликта, пообещав, что поддержка украинской стороны со стороны Соединенных Штатов и их союзников не ослабнет.