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Байден: Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы
Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться. Об этом заявил американский президент Джо Байден, говоря про украинский конфликт. Его слова прозвучали во время визита в Германию, пишет РИА «Новости».
Байден добавил, что «натовские» союзники должны продолжать поддерживать Украину, отметив, что альянс «остается сильным и более единым, чем когда-либо».
Ранее о тяжелом моменте для Украины говорил и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, ВСУ тяжело удерживать линию фронта, а предстоящей зимой будет еще тяжелее это делать.
К слову, ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко говорил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Оставшихся мощностей не достаточно, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии тоже не хватит для покрытия дефицита.
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