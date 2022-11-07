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Политика
7 ноября 2022  02:02

Байден и Шольц по телефону обсудили Россию, Украину и визит канцлера в КНР

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Президент США Джо Байден 6 ноября провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого обсудил Россию, помощь Украине и недавний визит главы немецкого правительства в Китай, сообщили в Белом доме.

Беседа коснулась якобы существующей ядерной угрозы со стороны России, честной торговли с Китаем.

Главы Германии и США также подтвердили продолжение предоставления Украине экономической, гуманитарной и военной помощи.

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