Байден, говоря об экономике США, рассказал о словах Путину, что Китай якобы не уважает РФ

Американский Президент Джо Байден во время своего выступления в штате Мэриленд, посвященного экономике страны, рассказал, как заявил российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в Женеве в 2021 году о том, что Китай якобы не уважает Россию. Об этом передает ТАСС.

Глава Белого дома вспоминал, как обсуждал «стратегическую доктрину, недопущение размещения ядерного оружия в космосе» со своим «коллегой, которого знает уже 25 лет, Владимиром Путиным». По его словам, Президент РФ сказал, что якобы «с неохотой говорит об этом» из-за того, что Вашингтон ожидает от Москвы привлечения Пекина к переговорам по теме.

«Я сказал: «Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, — утверждал Байден. — ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает».

Затем он продолжил свою речь заявлением о том, что Штаты «являются самой уникальной страной в мире».

Встреча американского и российского президентов прошла в Женеве 16 июня. Разговор длился почти 2 часа, стороны назвали переговоры конструктивными.