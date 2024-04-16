Байден еще на год продлил запрет на заход в американские порты судов, связанных с Россией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под флагом РФ или иным образом связаны с нашей страной. Об этом сообщает ТАСС.

В Белом доме заявили, что «политика и действия властей РФ» по проведению спецоперации на Украине якобы представляют чрезвычайную ситуацию по причине «нарушения или угрозы нарушения международных отношений США».

Режим чрезвычайного положения в отношении РФ и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах США был введен 21 апреля 2022 года. Уточнялось, что в стоп-лист включены суда, которые ходят под российским флагом, их владельцем является «правительство РФ или российская компания, гражданин или постоянный резидент» РФ, а также суда, которые эксплуатируются Россией.

Запрет не распространяется на ситуации, когда связанное с Россией судно перевозит «исходные материалы, специальные ядерные материалы и побочные ядерные продукты», иного надежного источника поставок которых в США нет. Также было разрешено заходить в американские порты в случае чрезвычайных обстоятельств, когда членам экипажа необходимо сойти на берег, в том числе по медицинским причинам или «иным гуманитарным соображениям».