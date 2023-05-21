Байден анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на 375 млн долларов

США направят новый пакет военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на заявление американского Президента Джо Байдена сообщает ТАСС.

Согласно документу, средства направят на обучение бойцов ВСУ, боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.

С конца февраля 2022 года Соединенные Штаты передали Украине военную помощь почти на 36 млрд долларов.