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Политика 21 мая 2023 11:43

Байден анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на 375 млн долларов

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США направят новый пакет военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на заявление американского Президента Джо Байдена сообщает ТАСС.

Согласно документу, средства направят на обучение бойцов ВСУ, боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.

С конца февраля 2022 года Соединенные Штаты передали Украине военную помощь почти на 36 млрд долларов.

#США #Украина
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