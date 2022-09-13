Байдарки, каноэ и лодки-драконы: Казань примет состязания по гребле

В Казани, на озере Средний Кабан, 17 сентября состоятся соревнования по гребле на байдарках, каноэ и лодках «Дракон». Турниры будут организованы на базе Центра гребных видов спорта.

В этот день пройдут чемпионат Татарстана по гребле на байдарках и каноэ, республиканские соревнования памяти заслуженного тренера РСФСР Николая Тетеркина и гонки на лодках-драконах «Кубок Зиланта», сообщают организаторы события.

Официальное открытие гонок запланировано на 12 часов, а первый старт начнется в 13 часов. В корпоративных соревнованиях на лодках-драконах примут участие команды различных организаций и предприятий республики.

«Популярность гребли на байдарках и каноэ растет, и мы надеемся, что зрители, предприятия республики также полюбят и молодой для Татарстана, но очень зрелищный, перспективный вид соревнований — гонки на лодках-драконах», — заметил вице-президент Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Роман Федотов.

По мнению спортивного функционера, этот пришедший из Азии вид соревнований «развивает командный дух и сплачивает коллектив». Подобные любительские гонки впервые состоялись в Татарстане в рамках первенства России по гребле на байдарках и каноэ по инициативе президента республиканской Федерации гребли на байдарках и каноэ — вице-премьера РТ Олега Коробченко.