«Бай-бай, Кемаль»: Эрдоган остается у руля Турции еще на пять лет

Несмотря на победную риторику, Реджеп Тайип Эрдоган на этих выборах прошелся по лезвию бритвы

Фото: aa.com.tr

«Ты же должен хоть раз вспыхнуть, выплеснуть эмоции»

Несмотря на победную риторику, Реджеп Тайип Эрдоган на этих выборах прошелся по лезвию бритвы. Никогда он еще не оставался на второй тур. Отчасти этим объясняется столь эмоциональное празднование победы, когда Эрдоган на крыше автобуса спел песню своего сторонника Дженгиза Куртоглу, а затем обратился к проигравшему Кылычдароглу: «Бай-бай, Кемаль». Этим объясняется и злорадствующий звонок своему оппоненту прямо на митинге. Диалог звучал так. «С кем я разговариваю?» – спросил Эрдоган. «Я – Кемаль, я иду», – прозвучало в ответ. «Да иди ты и приляг там внизу», – завершил беседу победитель.

Кылычдароглу, начавший свою кампанию со сложенных сердечком ладошек, попытался выступать с более жесткой риторикой. Это и обещание выслать беженцев, и требование снизить энергозависимость от России, и борьба с коррупцией. После первого тура предвыборный штаб Кылычдароглу, оправив в отставку прежнюю команду политтехнологов, попытался за две недели расширить свою аудиторию. Самым ярким ходом стал приход на передачу популярного ютубера и музыканта Огузхана Угура «Ачык микрофон» («Открытый микрофон»). Кемаль-бей 8 часов спокойно отвечал на самые неудобные вопросы, извинялся, что раньше выступал против ношения платков в учебных заведениях, обещал, что с Россией отношения останутся прежними, за исключением диверсификации энергопоставок и отказа от газового хаба, соглашался, что его партия нуждается в омоложении. Эфир был блестящий, но главный недостаток этого выступления назвал сам хозяин проекта – хладнокровие и спокойствие Кылычдароглу. «Когда тебе задают такие вопросы, ты же должен хоть раз вспыхнуть, выплеснуть эмоции», – восклицал Огузхан Угур, намекая, что турки – народ эмоциональный и он требует эмоций.

Кылычдароглу, начавший свою кампанию со сложенных сердечком ладошек, попытался выступать с более жесткой риторикой Фото: aa.com.tr

«Не пустим Гюлена, защитим ВПК и с Россией все по-прежнему»

На стороне Эрдогана были все ресурсы. Сам Кылычдароглу заявил о том, что главный госканал предоставил действующему президенту 32 часа эфирного времени, а лидер республиканцев получил 32 минуты. Активно использовал победитель и повышение минимальной заработной платы, зарплат чиновникам и так далее. По удивительному совпадению сразу после победы упал курс лиры, теперь за «зеленый» предлагают 24,5TL.

За две недели Кылычдароглу удалось перетянуть к себе лишь пострадавший во время землетрясения Хатай. Здесь снизилось число пришедших на избирательные участки, но оппозиция получила по максимуму. Что тоже тревожный звонок для Эрдогана. Все понимают, что сейчас страна поляризована и разделилась на две части – глубинную Анатолию и урбанизированное побережье. Последнее голосовало не за Кылычдароглу, а против Эрдогана.

Если говорить о тезисах победителей, то их выразила журналист провластной газеты «Сабах» Мелих Алтынок в своей статье «10 тезисов выборов 28 мая». Перескажем вкратце:

«После поражения позиции Кылычдароглу пошатнутся, и он станет предметом насмешек для политических противников. Несмотря на то что малые партии по оппозиционной коалиции “Шестеро за столом” (DEVA, Gelecek, DP, Saadet) получили 38 депутатских мандатов, они уходят в политическое никуда. Возвращение «гюленистов» (FETO) откладывается еще на 5 лет. Оппозиционные СМИ и соцмедиа долго будут переваривать поражение. Закрыт путь для прокурдской партии HDP. Отношения с Россией и Азербайджаном сохранятся на прежнем уровне. Не будут реализованы планы по экспорту энергоресурсов из Черноморского макрорегиона и Средиземноморья. Сойдет на нет угрозы удара по местному ВПК. Продолжится борьба с “пиратским государством” на севере Сирии (речь о подконтрольной курдам части Сирии, – прим. Т-и). Правящая партия продолжит борьбу на местных выборах, которые стартуют через 7 месяцев».

Говоря о предвыборной кампании, надо сказать, что ее символом смело можно назвать турецкий электромобиль TOGG как символ промышленного развития. Кылычдароглу пришлось часть своего предвыборного времени посвятить ответами на обвинения, почему он гнобит «родное чудо техники».

Марианна Беленькая: «Результаты второго тура были вполне ожидаемыми, в то время как перед первым туром было сложно делать прогнозы» Фото: t.me/s/mbbelenkaya

«Большинство голосовало за то, чтобы ничего не менялось. Люди боятся перемен»

«Татар-информ» обратился к экспертам за комментариями по поводу итогов президентских выборов в Турции.

Марианна Беленькая, востоковед, арабист:

– Результаты второго тура были вполне ожидаемыми, в то время как перед первым туром было сложно делать прогнозы, поскольку мы видели много противоречивых опросов общественного мнения. Тогда, на мой взгляд, шансы были в равной степени и у Эрдогана, и у Кылычдароглу. Хотя было понятно, что Эрдоган просто так победу не отдаст. Например, вполне мог случиться сценарий выборов мэра Стамбула, когда голоса были подтасованы.

То есть победа оппозиции была бы возможна, но далась бы тяжело. Однако после первого тура стало понятно, что у оппозиции шансов практически нет. Особенно после того, как третий кандидат поддержал Эрдогана. Плюс сам кандидат от оппозиции не проявил себя. У него не оказалось достаточной харизмы для того, чтобы за последние две недели убедить людей голосовать за него.

Плюс надо понимать, что все крупные СМИ давно находятся в руках власти. Оппозиции надо было сделать нечто невероятное, чтобы изменить результаты в свою пользу.

Мне кажется, большинство голосовало за то, чтобы ничего не менялось. Люди боятся перемен. Я не уверена, что те, кто голосовал за Эрдогана, довольны жизнью. Турция сейчас переживает экономический кризис. Ситуация очень тяжелая. И не факт, что Эрдоган с ней справится. Правда, не было гарантии, что с ней справится оппозиция.

Народ в массе своей голосовал за консервативный курс, за «Великую Турцию» – без внутренних потрясений и резких перемен. Плюс для части людей Эрдоган является символом религиозной Турции и ислама.

«Победа оппозиции была бы возможна, но далась бы тяжело. Однако после первого тура стало понятно, что у оппозиции шансов практически нет» Фото: aa.com.tr

Не думаю, что стоит ждать резких перемен в российско-турецких отношениях, потому что президент тот же и с ним все давно понятно. С одной стороны, все как было, так и будет. Но могут возникнуть разные обстоятельства: все-таки у Эрдогана по-разному развивались отношения с Россией — были и взлеты, и падения.

Также нельзя забывать о том, что Эрдогану нужны западные инвестиции. Может быть, он попробует сейчас наладить отношения с Западом, когда спадет предвыборная волна, требующая резких лозунгов. Вопрос в том, захочет ли этого Запад. С другой стороны, для них Турция тоже очень важна как страна, которая пока близка к России. Эрдоган будет лавировать, но резких перемен ждать не стоит.

Если бы готовились протесты оппозиции, все бы случилось этой ночью. Если бы оппозиции было что предъявить, они бы сделали это по максимуму. Эта неделя, конечно, будет критической, поскольку оппозиция может начать подавать апелляции. Может быть, у них появится информация о вбросах.

В целом Эрдоган мудро поступил, усвоив урок стамбульских событий 2019 года. Он спокойно отошел в сторону, недобрав до 50% голосов. Если бы у него появилось больше 50% в первом туре, вот тогда могли бы возникнуть вопросы.

Азат Ахунов: «Было бы неправильным говорить, что практически 50% турецкого населения имеют прозападную ориентацию. В основном там присутствуют антиамериканские настроения, что характерно для всех стран Ближнего Востока» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Турции есть демократия, разные партии, разные мнения»

Азат Ахунов, востоковед, филолог, историк.

– На самом деле, были сомнения, потому что два кандидата шли ноздря в ноздрю. Если бы были применены какие-то политтехнологии или произошло бы внешнее вмешательство, ситуация могла бы быть совсем другой.

Надо понимать, что проценты, которые были отданы за Кылычдароглу, – это в целом протестные голоса, а не конкретно за него. Раньше была графа «против всех», вот это была та самая графа на турецкий лад. То есть те люди, которые недовольны, придерживаются разных политических взглядов, выступают против политики Эрдогана в целом, но не за Кылычдароглу — все они объединились под этими голосами.

Поэтому было бы неправильным говорить, что практически 50% турецкого населения имеют прозападную ориентацию. В основном там присутствуют антиамериканские настроения, что характерно для всех стран Ближнего Востока. Я сам неоднократно бывал в Турции, общался с местным населением и видел, насколько там сильны антизападные настроения.

Так что это просто протестная волна. На самом деле, в Турции есть демократия, разные партии, разные мнения. Просто на все это накладывается недовольство экономической политикой: в стране высокая инфляция, рост цен, обвал национальной валюты. Граждане отдали свои голоса против всего этого под шапкой Кылычдароглу, на мой взгляд.

Думаю, в российско-турецких отношениях ничего не изменится. Мало того, Эрдоган уже заявил, что поддерживает проект газового хаба, выдвинутого Россией. Турция – наш второй после Китая торговый партнер. Президенту и стране, конечно, придется маневрировать. Но, думаю, отношения будут развиваться.

Фото на анонсе: aa.com.tr