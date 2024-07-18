Бай-бай, Байден: президент США взял больничный по ковиду, но ему желают ухода на пенсию

О том, что Байден в третий раз заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе Белого дома. Пока у него, как пишут, только кашель и насморк, но кто знает, кто знает, как изношенный организм политика справится с заболеванием Фото: © Стрингер / РИА Новости

Опять 25

Третье по счету заболевание Президента США Джо Байдена выглядит очень комично, как и сам Байден за последние несколько лет. Хотя смеяться над впадающим в деменцию стариком не comme il faut (фр. – комильфо). Да и от старческого слабоумия и маразма никто не застрахован. Проблема кроется в интерпретации этого комического всплеска уже забытого заболевания у переколотого антиковидной вакциной президента самой могущественной страны мира. Уж очень «вовремя» для Байдена она случилась, что дает немало пищи для кривотолков.

Итак, о том, что Байден в третий раз заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе Белого дома. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер издевательски добавила, что президенту ранее были сделаны все необходимые прививки. Хотя об этом можно и нужно было не говорить, чтобы не порождать сомнений. Маленький, но штрих: Байдена начали «сливать» уже ближайшие сотрудники.

В среду 81-летний Байден посетил предвыборное мероприятие в Лас-Вегасе. Вечером он должен был выступить там с речью, но отменил выступление после положительного результата анализа на Covid-19. И удалился в свой дом в штате Делавэр для самоизоляции. Пока у него, как пишут, только кашель и насморк, но кто знает, кто знает, как изношенный организм политика справится с заболеванием. А может, и нет заболевания, если оно происходит так некстати для него самого и так кстати для его окружения, призывающего его сняться с предвыборной гонки.

Давление на 81-летнего Байдена с целью побудить его выйти из предвыборной гонки усилилось после неудачных дебатов 27 июня с кандидатом в президенты Дональдом Трампом Фото: whitehouse.gov

Уйди, пожалуйста, уйди

То, что Байден не фаворит ноябрьский выборов в президенты США, было ясно уже очень давно. Весь мир уже даже не реагирует на очередные приступы старческого слабоумия, демонстрируемые Байденом на публике. Даже мемы с ляпами, спотыканиями и рукопожатиями с воздухом уже давно приелись публике.

Просто видно, что старика реально мучают непосильными для него нагрузками в виде исполнения обязанностей президента огромной страны. И на покой ему следовало уходить очень давно. Тем удивительнее тот факт, что Демократическая партия США за все эти годы не смогла или даже не удосужилась найти ему хоть какую-то, но замену. Право, ну не считать же за замену его вице-президента Камалу Харис, не способную связать несколько слов в одно осмысленное предложение.

Давление на 81-летнего Байдена с целью побудить его выйти из предвыборной гонки усилилось после неудачных дебатов 27 июня с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Байден не всегда мог довести до конца свою мысль, порой с трудом подыскивал слова, путался в ответах и заблудился в пространстве.

После тех дебатов несколько спонсоров Демократической партии публично предупредили, что прекратят выделять средства на кампанию, если Байден не выйдет из гонки. Нечего говорить про прессу в США, где почти полный консенсус по этому вопросу.

С призывом к Байдену отказаться от участия в президентской кампании выступили шесть демократов в Конгрессе (члены Палаты представителей от штата Вашингтон, Техаса, Аризоны, Иллинойса, Массачусетса и Миннесоты). Накануне с аналогичным призывом к Байдену выступил и первый сенатор-демократ – Майкл Беннет.

Трамп, как настоящее воплощение political animal, сразу же перевернул неудавшееся покушение в свою пользу – продемонстрировал бойцовский дух, будучи раненым, и тем самым сформировал эффектную предвыборную медиакартинку Фото: ru.wikipedia.org , CC BY-SA 3.0

Кто хранит Трампа?

В общем, в стане демократов царит настоящая паника. Она еще больше усилилась после неудачного покушения на конкурента Байдена на выборах – бывшего президента США Дональда Трампа. Которого божий промысел буквально спас от пули безумца, отклонив его голову от траектории выстрела в последний момент. А американцы весьма и весьма подвержены мистике и верят в такие высшие предзнаменования.

Трамп, кстати, как настоящее воплощение political animal, сразу же перевернул неудавшееся покушение в свою пользу – продемонстрировал бойцовский дух, будучи раненым, и тем самым сформировал эффектную предвыборную медиакартинку. А американцы очень любят игру в героев.

Еще один осиновый кол в тушку американских демократов снова забил Трамп. Во-первых, он появился после покушения на национальном съезде Республиканской партии в городе Милуоки 15 июля, где его официально выдвинули в качестве кандидата в президенты.

Во-вторых, он выдвинул на место кандидата на пост вице-президента – сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Это молодой 39-летний политик, выходец из бедной деревенской семьи, белокожий мужчина традиционных взглядов, бывший морпех и предприниматель. Сделал сам себя, как говорится. Таких в Америке тоже любят, особенно в глубинке. Он очень выгодно смотрится на фоне лидеров от демократов и может легко стать фаворитом следующих американских выборов. Трамп просто сыпет козырями в этой карточной игре.

С призывом к Байдену отказаться от участия в президентской кампании выступили шесть демократов в Конгрессе Фото: ru.wikipedia.org , CC BY-SA 3.0

Проблемы самоухода

Проблема Байдена в том, что снять самого себя с предвыборной гонки он не хочет. Так устроена американская политическая система – его надо было отправлять на покой еще в ходе праймериз демократов до июня 2024 года. Но он выиграл праймериз. И, таким образом, застолбил за собой роль главного кандидата от демократов.

Есть только один путь снять Байдена – его личное решение. Лучше сейчас, потому что «часики до выборов тикают». Или он может уйти после съезда партии в Чикаго в августе, предоставив партийному Национальному комитету возможность выбрать другого кандидата, который будет баллотироваться вместо него. Пока первую строчку списка заняла вице-президент Камала Харрис, которая, впрочем, столь же непопулярна, как и Байден. Есть еще несколько кандидатов из губернаторского и сенаторского корпуса от демократов, но они тоже непопулярны, а времени на раскрутку нет. Говорят, что бывшая первая леди Мишель Обама была бы неплохим кандидатом, но она не участвовала в праймериз демократов. И против нее также играет малое количество времени до выборов.

Так что, как ни крути, есть подозрения, что Байдена «отправили болеть уже позабывшимся коронавирусом, чтобы в очередной раз подтолкнуть оторванного от реальности президента к необходимости озаботиться своим здоровьем и тем, как спокойно провести остаток своей жизни. Уйди-уйди, Байден. Об этом говорит ему уже не только большая часть планеты, но и однопартийцы.