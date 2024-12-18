«БАДы — это не лекарство»: врач рассказал, почему нельзя лечиться биодобавками

В Госдуме планируют принять закон о биологически активных добавках к пище.

Благодаря этому у врачей появится право назначать биологически активные добавки, а их перечень и заболевания, при которых они могут быть назначены, установит Минздрав.

Важно отметить, что при изготовлении добавок будет запрещено использование сырья, в котором есть кормовые добавки, стимуляторы роста животных, некоторые виды лекарств и пестициды.

В беседе с «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института формации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин заявил, что сейчас биологическая активная добавка часто заменяет слово «лекарство», однако это не так.

«Биологическая активная добавка — это исключительно добавка к пище, которая содержит всего 30% действующего вещества, 30% от терапевтической нормы. Например, мы берём БАД, там написано «витаминный комплекс», но там нет лекарства — только поддерживающие дозировки, которые содержат суточную норму различных витаминов», — объяснил врач.

Он отметил, что БАДы существуют не для лечения болезней, а для поддержания здоровья.

«БАДы — это не лекарство. И закон не может требовать, чтобы они имели, как лекарства, регистрационное удостоверение, сертификат качества и так далее», — рассказал эксперт.

Как отметили на «Радио 1», многие добавки бывают несовместимы с основными лекарствами, поэтому если будет рекомендованный список от Минздрава, то сомнений не останется.