Baby Cute, LAVBLAST, Лолита Косс и iskrit выйдут на сцену УРАМ Феста

Организаторы УРАМ Феста представили лайнап фестивальной программы. Список опубликовали в Телеграм-канале экстрим-парка.

В числе артистов – Baby Cute, резидентка творческого объединения GAZ, известная треками «Универ», «Baby Detroit» и совместной работой «shock» с OG Buda. На сцене также выступит электронный дуэт LAVBLAST, созданный Полиной Фаворской (FAVLAV) и Risha Rush. Музыканты вдохновляются рейв- и поп-культурой миллениума, сочетая в своем творчестве динамичное звучание и атмосферу начала 2000-х годов.

Выступит дуэт Лолита Косс, чьи композиции напоминают музыкальные аффирмации. Их стиль объединяет элементы танцевального хауса, хип-хопа и фольклорные мотивы. Еще одним ярким участником станет iskrit – артистка движения System 108.