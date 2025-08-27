news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 13:14

Baby Cute, LAVBLAST, Лолита Косс и iskrit выйдут на сцену УРАМ Феста

Читайте нас в
Телеграм

Организаторы УРАМ Феста представили лайнап фестивальной программы. Список опубликовали в Телеграм-канале экстрим-парка.

В числе артистов – Baby Cute, резидентка творческого объединения GAZ, известная треками «Универ», «Baby Detroit» и совместной работой «shock» с OG Buda. На сцене также выступит электронный дуэт LAVBLAST, созданный Полиной Фаворской (FAVLAV) и Risha Rush. Музыканты вдохновляются рейв- и поп-культурой миллениума, сочетая в своем творчестве динамичное звучание и атмосферу начала 2000-х годов.

Выступит дуэт Лолита Косс, чьи композиции напоминают музыкальные аффирмации. Их стиль объединяет элементы танцевального хауса, хип-хопа и фольклорные мотивы. Еще одним ярким участником станет iskrit – артистка движения System 108.

#музыка #экстрим-парк #фестиваль
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025