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Происшествия 19 марта 2025 10:32

Бабушку, провалившуюся под лед, спасли из полыньи в Татарстане

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Бабушку, провалившуюся под лед, спасли из полыньи в Татарстане

На Волге возле села Верхний Услон 72-летняя женщина провалилась под лед и начала тонуть.

Пожарные на лодке спасли женщину из полыньи, но к берегу пробиться не смогли. Прибывшие инспекторы ГИМС подняли женщину на борт судна на воздушной подушке, отогрели и передали бригаде скорой помощи.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, женщина шла с противоположного берега Волги со стороны поселка Аракчино Кировского района Казани, но провалилась.

Представители ведомства настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на весенний лед.

#спасли женщину #Волга
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