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СВО 29 сентября 2026 11:51

Бабушку признали опекуном погибшего бойца СВО благодаря юристам Госбюро РТ

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Юристы Госбюро Татарстана добились признания пожилой женщины опекуном и фактическим воспитателем ее внука, погибшего на СВО. Об этом сообщает Минюст РТ.

По данным ведомства, в 2007 году женщина взяла на себя ответственность за воспитание внука после того, как его мать лишили родительских прав из-за аморального образа жизни. Бабушка обеспечивала внуку всестороннюю заботу до его совершеннолетия.

«Признание лица фактическим воспитателем открывает доступ к социальным гарантиям и компенсациям для семей погибших военнослужащих. Эти выплаты направлены на компенсацию моральных и материальных потерь, связанных с гибелью защитника Отечества», — объяснил Ильхам Мидхатов.

Благодаря помощи юриста женщина смогла оформить все необходимые документы и получить судебное решение о признании ее статуса.

#СВО #минюст РТ #юристы
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