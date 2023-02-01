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Ру Тат
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Происшествия
1 февраля 2023  13:23

Бабушку и беременную женщину спасли из пожара в челнинской высотке

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Сообщение о пожаре в доме № 38 по улице Жемчужная в Челнах поступило сегодня в 12.31 на номер вызова экстренных служб 112.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горела квартир на пятом этаже высотки. Из дома самостоятельно вышли 10 жильцов.

Пожарные с помощью масок спасаемого вывели из задымленного подъезда двух человек – беременную женщину и пожилую челнинку.

На данный момент пожар локализован на площади 4 кв. метра. Причины происшествия устанавливаются.
 

 

#спасли из огня #МЧС РТ
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