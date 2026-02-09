«Бабушкина схема» одержала победу в одной из номинаций акции «Слово года»

Словосочетание «бабушкина схема», обозначающее мошенничество с недвижимостью пожилых людей, стало победителем в номинации «Экономика и финансы» ежегодной акции «Слово года». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора проекта — «Грамота.ру».

По итогам акции портал составил ряд слов-победителей в трёх профессиональных номинациях: «Экономика и финансы», «Информационные технологии» и «Психология». Выбранные слова и выражения, по мнению участников профессиональных сообществ, наиболее точно отражают основные тенденции и изменения в своих отраслях за минувший год.

В экономико-финансовой номинации словосочетание «бабушкина схема» набрало 44,6% голосов. В голосовании приняли участие более 1100 человек. Второе и третье места заняли слова «утильсбор» (14,3%) и «самозапрет» (11,4%).

В сфере информационных технологий с результатом 55% голосов победу одержал термин «вайбкодинг» — подход к программированию с использованием естественного языка и искусственного интеллекта. За ним следуют «ИИ-пузырь» (20%) и «MAX» (9%).

В психологической номинации лидером стала аббревиатура СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), набравшая 60% голосов. Также в тройку вошли выражения «нарциссическая травма» (44%) и «когнитивная гибкость» (20%).

Руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко отметил, что в языке, как и в эволюции, закрепляются самые полезные слова, помогающие осмыслить значимые изменения в реальности. Акция «Слово года» в отраслевых номинациях проводится с 2024 года, поскольку именно на стыке технологий, науки и социальных практик появляется больше всего новых слов и значений, подчеркнули организаторы.