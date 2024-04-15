Бабушкин рассказал Путину, что в Астраханской области активно возрождается рисоводство

Фото: пресс-служба Кремля

Аграрии Астраханской области активно работают над возрождением рисоводства. Кроме того, регион третий год подряд в лидерах по выращиванию овощей в открытом грунте. Об этом губернатор Игорь Бабушкин доложил Президенту РФ Владимиру Путину.

«Радуют успехи наших аграриев. Астраханская область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, и сегодня очень активно идет возрождение рисоводства», – приводятся слова руководителя региона на сайте Кремля.

Бабушкин отметил, что годовой рост объемов сельскохозяйственного производства области превысил 2% и составляет 70 миллиардов рублей.