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Бабушкин рассказал Путину, что в Астраханской области активно возрождается рисоводство
Аграрии Астраханской области активно работают над возрождением рисоводства. Кроме того, регион третий год подряд в лидерах по выращиванию овощей в открытом грунте. Об этом губернатор Игорь Бабушкин доложил Президенту РФ Владимиру Путину.
«Радуют успехи наших аграриев. Астраханская область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, и сегодня очень активно идет возрождение рисоводства», – приводятся слова руководителя региона на сайте Кремля.
Бабушкин отметил, что годовой рост объемов сельскохозяйственного производства области превысил 2% и составляет 70 миллиардов рублей.
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