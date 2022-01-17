Бабушкин попросил Путина о поддержке строительства восточного обхода вокруг Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к Президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи с просьбой поручить Минтрансу проработать вопрос о строительстве восточного обхода вокруг Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы запланировали строительство и уже начали строительство восточного обхода вокруг Астрахани. Это строительство было начато, но в 2008 году — ввиду отсутствия финансирования — было прекращено. Мы актуализировали проект, прошли экспертизу, получили финансирование от Министерства транспорта, сегодня мы начали работать», — пояснил Бабушкин.

По словам губернатора, работу над восточным обходом планируется выполнить за 2023–2024 годы.

Бабушкин отметил также, что для области важно передать в федеральную собственность такие стратегические дороги, как подход к порту Оля, подход по направлению к границе с Казахстаном в пункте пропуска Караузек и по направлению Астрахань — Волгоград.

Губернатор Астраханской области рассчитывает также получить финансирование для приведения в порядок мостовых сооружений, которые находятся в аварийном состоянии. Таких на территории области 160 из 313. Пятнадцать проектов уже прошли экспертизу и получили финансирование, еще 42 проходят экспертизу, добавил он.